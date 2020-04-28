Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +16
море +11

Коронавирус в Крыму

Женщина в Крыму оштрафована за отказ ехать в обсерватор

12:09 вторник, 28 апреля 2020

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности женщину, которая приехала в Крым с территории Украины и отказалась проследовать в обсерватор.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – ред.). Это на границе в Армянске. Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора. Протокол составлен и совместно с Роспотребнадзором ее все равно доставили в обсерватор», – рассказал Смаглин.

По данным МВД по Республике Крым, за минувшие сутки составлено более 240 протоколов по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Также привлечены к ответственности родители 18 детей, которые находились на улице без сопровождения взрослых.

Также полицейские проверили более 1200 объектов и 292 лица, находящихся в изоляции по месту жительства. Нарушений не выявлено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФСБ снова не выпустила из Крыма бывшего диссидента Олега Софяника. Севастопольскому пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику второй раз пограничники ФСБ не разрешили покинуть территорию Крыма.

В горах Крыма за нарушение самоизоляции оштрафовали мотоциклистов. В Алуште усилен контроль за пребыванием граждан в лесах, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Симферополец пойдет под суд за ложное сообщение о минировании вокзала. Житель Симферополя обвиняется в заведомо ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала столицы Крыма.

Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции. В МВД поступило более 45 звонков за сутки от неравнодушных крымчан о нарушениях режима самоизоляции другими гражданами.

Коронавирус в Крыму
Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек

Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек

Из них 21 медработник и 19 пациентов стационара. Сейчас принимается решение об их дальнейшем меднаблюдении.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

В России на данный момент зарегистрированы 394 беременных женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. У всех беременность протекала легко и без осложнений.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации