Женщина из Симферополя выманила у сельского жителя 200 тысяч рублей

Жительница Симферополя подозревается в мошенничестве на 200 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Поступило сообщение от 42-летнего жителя одного из сел Симферопольского района о том, что он стал жертвой мошенничества. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. В заявлении мужчина указал, что малознакомая жительница Симферополя в течение полугода под предлогом оказания содействия в получении необходимых документов четырежды получила от него по 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя безработная ранее не судимая жительница столицы Крыма. Она была задержана. Полученные от сельского жителя средства она потратила на собственные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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