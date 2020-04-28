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Власть

Власти Ялты опровергли слухи о коммерческой застройке выделенного под школу участка

08:14 вторник, 28 апреля 2020
Ялта

Строительство на земельном участке, предназначенном для возведения учебного учреждения на улице Тимирязева в Ялте, не ведется.

Об этом, комментируя сообщения в социальных сетях об установке ограждения территории в районе дома №22 по указанной улице, заявил начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации города Владимир Астахов.

«Участок с кадастровым номером 90:25:010115:263, на котором началась установка ограждения, передан в аренду в порядке переоформления прав: он имеет вид разрешенного использования – «Гостиничное обслуживание» и не предназначен для строительства школы», – пояснил он.

Начальник департамента также уточнил, что на этой территории расположены и объекты капитального строительства, находящиеся в частной собственности, в связи с чем в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации администрация города обязана была заключить договор аренды.

При этом Астахов обратил внимание, что под строительство образовательного учреждения на улице Тимирязева сформирован соседний участок площадью 9550 кв. м с кадастровым номером 90:25:010115:301, который расположен между домами №20 и №22. «Именно он передан в безвозмездное пользование Главному управлению капитального строительства Республики Крым для строительства дошкольного образовательного учреждения», – подчеркнул руководитель ДИЗО. Он добавил, что под эти цели также определен участок в районе дома №25 с кадастровым номером 90:25:010115:873.

В то же время начальник департамента заверил, что в настоящее время администрация города в судебном порядке добивается прекращения арендных отношений в отношении еще одного земельного участка по улице Тимирязева площадью 6000 кв. м.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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