Водный кризис
Развитие сюжета: В водохранилище Симферополя почти нет воды ● Угроза засухи в Севастополе все более реальна ● Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики ● Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть ● Воду в Симферополе начнут подавать по графику
Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае
фото © Новости Крыма
С конца мая в Симферополь начнут подавать воду с Ивановского и Вилинского водозабора, чтобы предотвратить ограничение ее подачи.
Об этом глава администрации Елена Прценко заявила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Вчера мы были на совещании под руководством председателя Совета Министров РК Юрия Гоцанюка. Ведется реконструкция и ремонт Вилинского водовода. До конца мая начнется подача воды с Вилинского водозабора. Параллельно идет строительство водовода на Ивановском водозаборе, это объект ФЦП. Он также будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки не будут нарушены», - сообщила мэр.
При этом глава администрации обратилась к горожанам с просьбой максимально экономить воду в связи с острым недостатков воды из-за дефицита осадков.
В начале апреля глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что если в ближайшее время на Крым не обрушатся осадки, то возникнет необходимость в ограничении в подачи воды. По его данным, крымская столица обеспечена водой на 3,5 месяца, так как Партизанское и Симферопольское водохранилища заполнены менее чем на треть.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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