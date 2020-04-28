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Водный кризис

Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае

Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае

фото © Новости Крыма

С конца мая в Симферополь начнут подавать воду с Ивановского и Вилинского водозабора, чтобы предотвратить ограничение ее подачи.

 Об этом глава администрации Елена Прценко заявила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Вчера мы были на совещании под руководством председателя Совета Министров РК Юрия Гоцанюка. Ведется реконструкция и ремонт Вилинского водовода. До конца мая начнется подача воды с Вилинского водозабора. Параллельно идет строительство  водовода на Ивановском водозаборе, это объект ФЦП. Он также будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки не будут нарушены», - сообщила мэр.

При этом глава администрации обратилась к горожанам с просьбой максимально экономить воду в связи с острым недостатков воды из-за дефицита осадков.

В начале апреля глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что если в ближайшее время на Крым не обрушатся осадки, то возникнет необходимость в ограничении в подачи воды. По его данным, крымская столица обеспечена водой на 3,5 месяца, так как Партизанское и Симферопольское водохранилища заполнены менее чем на треть.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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