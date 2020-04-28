Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов

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фото © gazeta.ru
Для устройств, купленных за границей, в том числе импортерами, она будет платной. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции законопроект группы членов Совета Федерации, сообщает Радио Свобода.
Согласно предложенному законопроекту, в России нельзя будет использовать мобильные устройства с незарегистрированными в базе номерами – они будут блокироваться операторами. По утверждению авторов, это должно помочь бороться с кражами техники и с ее нелегальным импортом. Три федеральных сотовых компании уже тестировали обмен данными с организацией, которая будет администрировать базу.
Законопроект предполагает, что частные лица должны будут регистрировать купленные за границей телефоны самостоятельно, в остальных случаях это будут делать импортеры. Цену на регистрацию будет устанавливать правительство. Изначально она должна быть не больше 100 рублей за устройство.
Согласно проекту закона, обязательной регистрации будут подлежать не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и многие другие устройства с выходом в интернет, включая бытовые датчики, – сообщало РБК. Устройства с двумя сим-картами потребуют двойной регистрации, – отмечали пользователи коллективного блога «Хабр».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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