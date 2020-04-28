Коронавирус в Крыму
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Въезжающих в Крым домашних животных обяжут к самоизоляции вместе с хозяевами
Специальное уведомление о состоянии здоровья домашнего питомца нужно заполнять при въезде в Крым через автомобильные пункты пропуска на украинско-российской границе.
Животные, как и их хозяева, подлежат карантину по коронавирусной инфекции.
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора разъяснило правила пересечения границы с животными-компаньонами, пишет КП-Крым. Хозяева берут на себя обязательства поместить животное под карантин по месту жительства, обеспечить изолированное содержание животных на весь карантинный период до подтверждения или исключения заражения владельца. О месте изоляции необходимо сообщить в государственную ветеринарную службу.
— В случае проявления у животного клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции — незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу, — указали в управлении Россельхознадзора.
Бланк уведомления предоставляется гражданину при пересечении границы в пунктах пропуска, заполнение и личная подпись обязательны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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