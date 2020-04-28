В Ялте легковушка протаранила внедорожник

На улице Мисхорской в Ялте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и Volkswagen Tiguan.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Обе машины в результате столкновения получили серьезные повреждения капота, пострадали ли водители – неизвестно.

Причина ДТП уточняется.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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