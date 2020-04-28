Происшествия
В Ялте легковушка протаранила внедорожник
На улице Мисхорской в Ялте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и Volkswagen Tiguan.
Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
Обе машины в результате столкновения получили серьезные повреждения капота, пострадали ли водители – неизвестно.
Причина ДТП уточняется.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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