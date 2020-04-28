В водохранилище Симферополя почти нет воды

фото © Новый день

Симферопольское водохранилище неуклонно «тает»: в водоеме осталась четверть от его максимального объема.

К концу апреля вода отступила еще на несколько метров по сравнению с мартом, обнажив не только камни, покрытые ракушками, но и обломки древней керамики.

Место, где река Салгир традиционно впадает в водоем , и теперешние водные границы разделяют уже около 200 метров сухой земли, вся влага сконцентрирована в районе плотины. Попасть с одного берега водохранилища на другой теперь можно, беспрепятственного пройдя по его дну.

Местные жители беспокоятся о том, что в случае ветреной погоды пыль с обмелевшего водоема понесет и в долину Салгира и на примыкающий к нему густонаселенный район Марьино.

«При сильном южном ветре пылевая завеса может накрыть и центр Симферополя», – волнуются горожане.

На Партизанском водохранилище наблюдается похожая картина.

«По ощущениям Партизанка выглядит более наполненной, чем Симферопольское водохранилище, но по сравнению с февралем очень сильно оголились берега, вода плещется где-то на дне», – сообщили жители близлежащего села.

В начале апреля крымские чиновники оценивали запасы Симферопольского водохранилища в 11 млн. м³ (максимальная емкость 36 млн куб.м), Партизанского – 11,4 млн. м³ (34,4 млн куб.м), Аянского – 3 млн. куб.м (3,9 млн куб.м). Последние два водохранилища считаются основными источниками воды для крымской столицы.

По оценкам главы республиканского госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игоря Вайля, крымская столица ежесуточно потребляет 140-150 тыс. куб.м, то есть ресурсов водохранилища хватит, в лучшем случае, на 40-42 дня. Это без учета ежедневных испарений и потерь в водопроводных сетях.

По традиции в первых числах месяца Вайль рассчитывал на обильные ливни. В очередной раз его надежды не оправдались. Серьезных осадков на полуострове вновь не дождались. В Симферополе за 28 дней пролился лишь один дождь – 20 апреля. Крымские синоптики дают пессимистичный прогноз и на начало мая.

«Сейчас начинается такой период, когда на сильные дожди рассчитывать особо не приходится: осадки носят локальный характер, то есть в одном районе могут быть, слабенькие, а в соседнем – уже нет. В начале месяца, с 3 по 5 мая, по предварительному прогнозу, местами возможны кратковременные дожди», – рассказали в крымском Гидрометцентре.

Их потенциала не хватит, чтобы напоить «задыхающиеся» водохранилища. На таяние снега в горах надежд тоже мало. Как рассказали местные метеорологи, февраль оказался необычайно засушливым. В бассейнах большинства рек выпало от 0.7 мм до 7.5 мм осадков, что составило 2% – 20% нормы. В бассейне реки Демерджи, в городе Алушта, выпало 0.1 мм осадков (0.3% нормы), а в бассейне реки Коккозка их вообще не наблюдалось. В марте дефицит осадков на Ай-Петри составил 91%, а на Ангарском перевале – 96%.

«Похожее критическое обмеление Симферопольского водохранилища наблюдалось 36 лет назад, весной 1994-го года. Лето тоже было очень засушливым. Дожди пошли только осенью», – поделился воспоминаниями симферополец Максим Каширский.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок. Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил во время проведения скайп-конференции с местными предпринимателями.

Коммерсантов Ялты пообещали освободить от арендной платы за городскую землю и помещения. Представители бизнеса в Ялте будут освобождены от арендной платы за земельные участки и помещения, которые находятся в муниципальной собственности.

В Приморском парке Алушты вернули на место украденную пальму. Подозреваемые в краже оперативно задержаны полицией. Пальма была высажена в прошлом году в рамках озеленения города.

В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса. Бесплатно пройти процедуру санитарной обработки транспортных средств можно на одной из автомоек Севастополя.