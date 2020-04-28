В Симферополе пьяный буян накинулся с кулаками на прохожего и избил брата

Оперативниками задержан нетрезвый симферополец, подозреваемый в совершении ряда противоправных действий.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя по линии «102» за помощью обратились местные жители, которые заявили о хулиганских действиях соседа. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе проведенных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска был задержан ранее не судимый 34-летний местный житель.

Оперативниками была установлена вся картина произошедшего. Подозреваемый, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянении, недалеко от дома нанес телесные повреждения мимо проходящему мужчине.

Впоследствии по месту жительства у подозреваемого произошел конфликт с братом, переросший в драку. В ссору вмешалась мать мужчин и выставила горе-сына из дома. В отместку, нетрезвый злоумышленник набрал камней и, разбив все стекла в доме, скрылся.Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину и написал явку с повинной.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба), ч.1 ст.119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), ч.1 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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