Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Перевозчик предложил альтернативу отмененным поездам в Крым ● Женщина в Крыму оштрафована за отказ ехать в обсерватор ● Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек ● В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией ● Въезжающих в Крым домашних животных обяжут к самоизоляции вместе с хозяевами
В Севастополе выявлен новый случай коронавирусной инфекции
В Севастополе за сутки появился новый случай коронавирусной инфекции.
Это пациентка городской больницы №9, сообщает пресс-служба правительства.
«В стационаре инфекционной больницы находятся 30 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь», - уточнили в пресс-службе.
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 37 случаев заболевания, семь человек выписали после выздоровления. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 140 человек. Под наблюдением по месту жительства 1096 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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