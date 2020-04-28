В Севастополе выявлен новый случай коронавирусной инфекции

В Севастополе за сутки появился новый случай коронавирусной инфекции.

Это пациентка городской больницы №9, сообщает пресс-служба правительства.

«В стационаре инфекционной больницы находятся 30 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь», - уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 37 случаев заболевания, семь человек выписали после выздоровления. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 140 человек. Под наблюдением по месту жительства 1096 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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