В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом

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В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
фото © sevastopol.su
Об этом во время совещания президента России с правительством и главами регионов сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
«Сегодня пришла информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось… 36 человек инфицированных – это практически столько же, сколько за два месяца в предыдущий период. Там легкое, бессимптомное проявление, но тем не менее, все подтвердившиеся строители госпитализированы, очаг обсервирован, все под наблюдением, все под контролем находится», – сообщил Развожаев.
До сегодняшнего дня в Севастополе было зафиксировано 37 заболевших, 9 из них выздоровело.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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