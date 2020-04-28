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Актуальная информация

В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек

Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.

Коронавирус в Крыму

В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом

В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом

фото © sevastopol.su

Коронавирусная инфекция выявлена у 36 работников стройки в Севастополе.

Об этом во время совещания президента России с правительством и главами регионов сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Сегодня пришла информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось… 36 человек инфицированных – это практически столько же, сколько за два месяца в предыдущий период. Там легкое, бессимптомное проявление, но тем не менее, все подтвердившиеся строители госпитализированы, очаг обсервирован, все под наблюдением, все под контролем находится», – сообщил Развожаев.

До сегодняшнего дня в Севастополе было зафиксировано 37 заболевших, 9 из них выздоровело.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом

В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у 36 работников стройки в Севастополе.

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