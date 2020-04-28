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Коронавирус в Крыму

В России создадут специальных мышей для испытания лекарств от COVID-19

13:24 вторник, 28 апреля 2020
В России создадут специальных мышей для испытания лекарств от COVID-19

фото © ipne.ws

В России создадут специальных гуманизированных мышей для испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Гуманизированные мыши – это трансгенные мыши, в организме которых содержатся функционирующие иммунные клетки человека. Разработкой подопытных животных будут заниматься специалисты Института биологии гена РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре.

«Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19», - пояснили в надзорном ведомстве.

При этом мыши будут биологически безопасны для использования, так как будут приобретать чувствительность к вирусу только после индукции (активации – прим.) в условиях вирусологической лаборатории, поэтому при работе с ними в питомниках или неспециализированных лабораториях угрозы заражения не будет.

Первых мышей ученые планируют получить в июне 2020 года.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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