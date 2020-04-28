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Власть

В мэрии Симферополя испугались прослушки

В мэрии Симферополя испугались прослушки

фото © Новый день

Руководство Симферополя собирается вести тайные переговоры и опасается шпионов: мэрия заключает договор на поставку и установку оборудования для защиты от прослушивания.

Чиновники торопятся: на раскачку потенциальным участникам конкурса не дали и 10 дней. Вечером 13 апреля закупка была объявлена, а уже 23 апреля торги состоялись.

Заявились всего две конторы. Администрация готова была заплатить за услуги 116 тысяч рублей, но в ходе спора за контракт цену «уронили» до 94,5 тысяч, то есть сумму снизились почти на 23%.

Теперь победитель должен будет установить и подключить в здании мэрии 9 генератор-вибровозбудителей, 3 генератор-акустоизлучателей, проложить специализированные сети, проверить и запустить системы защиты речевой информации.

Какие государственные секреты могут обсуждаться в мэрии Симферополя, не совсем ясно: вряд ли глава города Елена Проценко и ее замы будут скрывать факты распределения средств в точном соответствии с бюджетной росписью или выволочки чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями.

В тексте использованы материалы: Новый день

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