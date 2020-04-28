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В лесах Крыма поймали четырех нарушителей режима, разводивших костры

19:53 вторник, 28 апреля 2020

Сотрудники ГКУ РК «Северо-западное объединенное лесничество» задержали 4 нарушителей правил пожарной безопасности.

В отношении граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Так, на территории Сакского участкового лесничества Евпаторийского лесничества были задержаны два гражданина, которые заехали на легковом автомобиле на территорию лесного фонда и разожгли костер в момент действия особого противопожарного режима. По факту нарушения правил пожарной безопасности составлены 2 протокола по ст. 8.32 ч.3 КоАП РФ.

На территории Евпаторийского участкового лесничества Евпаторийского лесничества был задержан гражданин, который разжег костер на территории лесного массива в условиях особого противопожарного режима. По факту нарушения составлен протокол по ст. 8.32 ч.3 КоАП РФ.

На территории Лесопаркового участкового лесничества Симферопольского лесничества был задержан житель г. Симферополя, который в условиях особого противопожарного режима передвигался на автомобиле Hyndai Solaris на территории лесного фонда. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 8.32 КоАП РФ.

Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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