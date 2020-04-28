Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом ● Путин объявил три майских дня между праздниками нерабочими ● Путин поручил подготовить критерии по снятию ограничений после 12 мая ● Приезжающих в Крым в обсерватор будет сопровождать полиция ● Мифы о коронавирусе: что не нужно делать
В лесах Крыма поймали четырех нарушителей режима, разводивших костры
Сотрудники ГКУ РК «Северо-западное объединенное лесничество» задержали 4 нарушителей правил пожарной безопасности.
В отношении граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Минприроды РК.
Так, на территории Сакского участкового лесничества Евпаторийского лесничества были задержаны два гражданина, которые заехали на легковом автомобиле на территорию лесного фонда и разожгли костер в момент действия особого противопожарного режима. По факту нарушения правил пожарной безопасности составлены 2 протокола по ст. 8.32 ч.3 КоАП РФ.
На территории Евпаторийского участкового лесничества Евпаторийского лесничества был задержан гражданин, который разжег костер на территории лесного массива в условиях особого противопожарного режима. По факту нарушения составлен протокол по ст. 8.32 ч.3 КоАП РФ.
На территории Лесопаркового участкового лесничества Симферопольского лесничества был задержан житель г. Симферополя, который в условиях особого противопожарного режима передвигался на автомобиле Hyndai Solaris на территории лесного фонда. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 8.32 КоАП РФ.
Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Приезжающих в Крым в обсерватор будет сопровождать полиция. Всех граждан, которые прибывают в Крым с территории материковой Украины, будут доставлять в места обсервации под присмотром сотрудников полиции.
В Крыму водитель проигнорировал 12 штрафов и получил 240 часов обязательных работ. При этом злостный нарушитель ПДД в очередной раз попал в поле зрения ДПС, управляя автомобилем в нетрезвом виде.
Женщина в Крыму оштрафована за отказ ехать в обсерватор. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности женщину, которая приехала в Крым с территории Украины и отказалась проследовать в обсерватор.
Магазины и торговые центры в Крыму подключат к единой системе видеонаблюдения. Магазины, торговые и оптово-распределительные центры в Крыму подключат к единой системе видеонаблюдения.
В мэрии Симферополя испугались прослушки
Руководство Симферополя собирается вести тайные переговоры и опасается шпионов: мэрия заключает договор на поставку и установку оборудования для защиты от прослушивания.
Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов
Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года.
Мифы о коронавирусе: что не нужно делать
Коронавирус COVID-19 молниеносно распространился по всему миру, вероятно, сегодня не осталось стран, в которых отсутствует заболевшие.
В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
12 часов назад
В водохранилище Симферополя почти нет воды фото
5 часов назад
Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные
Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.