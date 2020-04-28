В Крыму выросло число безработных

Количество безработных граждан в Крыму за последний месяц увеличилось на 1,5 тысячи человек.

Об этом во время онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский.

«У нас, конечно же, ситуация (на рынке труда) изменилась кратно. До этого на одного безработного приходилось в среднем две-три вакансии, а сейчас количество этих вакансий уменьшается. Социальная напряженность возросла с 0,4% до 0,8%, – сказал он. – Количество безработных, конечно, тоже возросло. Если на начало месяца было 6,9 тысячи, то сейчас больше 8,5 тысячи».

В то же время за последний месяц число вакансий также сократилось из-за трудоустройства безработных. «Если на начало месяца у нас было порядка 16 тысяч вакансий, то в настоящее время их всего около 13 тысяч. Это говорит не о том, что вакансии сохраняются, а о том, что трудоустраиваются люди. Ежедневно служба занятости порядка 30 человек устраивает на работу», – привел данные Михалевский.

По его словам, в Крыму по-прежнему наиболее востребованными остаются представители рабочих специальностей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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