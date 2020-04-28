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Происшествия

В Крыму водитель проигнорировал 12 штрафов и получил 240 часов обязательных работ

12:39 вторник, 28 апреля 2020

При этом злостный нарушитель ПДД в очередной раз попал в поле зрения ДПС, управляя автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В утреннее время 24 апреля в Ленинском районе инспекторами ДПС в ходе обеспечения безопасности дорожного движения близ с. Луговое был остановлен автомобиль «Ниссан Тиана».

Водитель пояснил, что направлялся в аптеку. Однако поведение находившегося за рулем 47-летнего уроженца г. Сургут, временно проживающего в Ленинском районе, вызвало подозрение в том, что гражданин нетрезв. Сам мужчина от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался, поскольку якобы принимает лекарственные препараты.

От управления автомобилем гражданин был отстранен, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

При проверке сведений о водителе в базе данных Госавтоинспекции выяснилось, что за последние полгода он является злостным нарушителем Правил дорожного движения и имеет 12 неоплаченных штрафов на общую сумму более 12 тысяч рублей.

Материалы по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством) в отношении мужчины в этот же день была направлены в суд. Гражданину вынесено наказание в совокупности 240 часов обязательных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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