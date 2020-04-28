Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Въезжающих в Крым домашних животных обяжут к самоизоляции вместе с хозяевами ● Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты ● Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса ● Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду ● Больницы Феодосии самоизолируются
В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
фото © ktelegraf.com.ru
27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
«На сегодня новости не очень хорошие. У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек – это город Ялта, там семейный очаг. Еще один человек в Алуште с пневмонией и один человек в Симферополе – это сотрудница Республиканской детской клинической больницы», - сказал Аксенов.
Таким образом, в Республике Крым с начала пандемии было выявлено 79 случаев COVID-19, из них 30 – завозные из-за рубежа и регионов России, 49 – местные.
Накануне сообщалось, что число крымчан, взятых под медицинское наблюдение резко увеличилось до 1523 человек. В Севастополе зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки – пять новых случаев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты. Власти Крыма запретили передавать продукты пациентам обсерваторов.
Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса. Татарстан поставил Крыму портативную лабораторию, которая проводит тест за новый коронавирус за полчаса.
Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду. Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Больницы Феодосии самоизолируются. В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.
Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек
Из них 21 медработник и 19 пациентов стационара. Сейчас принимается решение об их дальнейшем меднаблюдении.
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