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Коронавирус в Крыму

В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

10:03 вторник, 28 апреля 2020
В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

фото © ktelegraf.com.ru

27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

«На сегодня новости не очень хорошие. У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек – это город Ялта, там семейный очаг. Еще один человек в Алуште с пневмонией и один человек в Симферополе – это сотрудница Республиканской детской клинической больницы», - сказал Аксенов.

Таким образом, в Республике Крым с начала пандемии было выявлено 79 случаев COVID-19, из них 30 – завозные из-за рубежа и регионов России, 49 – местные.

Накануне сообщалось, что число крымчан, взятых под медицинское наблюдение резко увеличилось до 1523 человек. В Севастополе зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки – пять новых случаев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты. Власти Крыма запретили передавать продукты пациентам обсерваторов.

Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса. Татарстан поставил Крыму портативную лабораторию, которая проводит тест за новый коронавирус за полчаса.

Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду. Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Больницы Феодосии самоизолируются. В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.

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Из них 21 медработник и 19 пациентов стационара. Сейчас принимается решение об их дальнейшем меднаблюдении.

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