В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

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27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

«На сегодня новости не очень хорошие. У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек – это город Ялта, там семейный очаг. Еще один человек в Алуште с пневмонией и один человек в Симферополе – это сотрудница Республиканской детской клинической больницы», - сказал Аксенов.

Таким образом, в Республике Крым с начала пандемии было выявлено 79 случаев COVID-19, из них 30 – завозные из-за рубежа и регионов России, 49 – местные.

Накануне сообщалось, что число крымчан, взятых под медицинское наблюдение резко увеличилось до 1523 человек. В Севастополе зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки – пять новых случаев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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