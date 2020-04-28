Власть
В Крыму по решению суда на 90 дней приостановлена деятельность двух застройщиков
Строительные компании, нарушающие выданные предписания, в Крыму будут приостанавливать на 90 дней.
Об этом председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Что касается проверочных мероприятий по строительным компаниям: было проверено 25 строительных объектов. Какие были нарушения: (…) отсутствие графика уборки помещений, в пункте для мытья рук отсутствует дезинфицирующее средство, отсутствует пятидневный запас средств индивидуальной защиты, выявлены нарушения выданного предписания устранить нарушения в течении суток, — перечислил Гоцанюк.
Также, по словам премьер-министра, по итогам предыдущих проверочных мероприятий в Крыму была приостановлена деятельность двух компаний, осуществлявших строительство в Симеизе и Евпатории, по решению суда на 90 дней.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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