Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные

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В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
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Ведь им нужно сдавать экзамены и определяться с будущей профессией. ЕГЭ в этом году сдадут больше 10 тысяч крымчан, однако точная дата начала единого госэкзамена пока неизвестна из-за распространения коронавируса.
— Пока что проведение ЕГЭ запланировано на 8 июня, но возможно будет корректировка этих дат, потому что вопрос еще обсуждается в Министерстве просвещения РФ, — сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
При этом выпускники 11-х классов закончат обучение в полном объеме по всем предметам, пишет КП-Крым, в то время как остальным школьникам до 20 апреля уже выставили оценки по некоторым направлениям.
В мае учителя уделят больше внимания русскому языку и математике, так как их нужно будет обязательно сдать на Государственной итоговой аттестации.
Как будут проходить экзамены в вузы:
В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского КП-Крым сообщили, что с большой вероятностью абитуриентам придется сдавать экзамены дистанционно.
— На данный момент Министерство образования рекомендует проводить все экзамены дистанционно. Сейчас мы прорабатываем такой вариант. Помимо этого, график сдачи вступительных экзаменов в КФУ будет сдвинут, поскольку в этом году сдвигается проведение ЕГЭ. Наши экзамены начнутся не ранее, чем через 9 дней после объявления результатов единого госэкзамена, — отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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