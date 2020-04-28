Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные

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Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.

Ведь им нужно сдавать экзамены и определяться с будущей профессией. ЕГЭ в этом году сдадут больше 10 тысяч крымчан, однако точная дата начала единого госэкзамена пока неизвестна из-за распространения коронавируса.

— Пока что проведение ЕГЭ запланировано на 8 июня, но возможно будет корректировка этих дат, потому что вопрос еще обсуждается в Министерстве просвещения РФ, — сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

При этом выпускники 11-х классов закончат обучение в полном объеме по всем предметам, пишет КП-Крым, в то время как остальным школьникам до 20 апреля уже выставили оценки по некоторым направлениям.

В мае учителя уделят больше внимания русскому языку и математике, так как их нужно будет обязательно сдать на Государственной итоговой аттестации.

Как будут проходить экзамены в вузы:

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского КП-Крым сообщили, что с большой вероятностью абитуриентам придется сдавать экзамены дистанционно.

— На данный момент Министерство образования рекомендует проводить все экзамены дистанционно. Сейчас мы прорабатываем такой вариант. Помимо этого, график сдачи вступительных экзаменов в КФУ будет сдвинут, поскольку в этом году сдвигается проведение ЕГЭ. Наши экзамены начнутся не ранее, чем через 9 дней после объявления результатов единого госэкзамена, — отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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