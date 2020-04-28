Семья волонтеров в Ялте стала источником заражения коронавирусом

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Семь жителей Ялты, заразившиеся COVID-19, были в контакте с инфицированной ранее семьей волонтеров.

Об этом рассказал во время заседания оперштаба по коронавирусу заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Ялта – семь человек – лица, которые находились в контакте с семьей волонтеров. Они были изолированы в обсерваторе, и на десятый день обследованы, выявлен коронавирус. Переведены все в условия инфекционного стационара», – рассказал он.

Об инфицировании семейной пары волонтеров в Ялте стало известно 17 апреля. Они заразились от своего знакомого, который приехал из другого региона – с их волонтерской деятельностью это не связано. По этому очагу под наблюдение отправили 34 человека.

Еще один случай заражения COVID-19 в Крыму – жительница Красногвардейского района, сотрудница стомалотогического отделения больницы. «Она была контактом (ранее заразившегося гражданина), обследована и госпитализирована. Контактов у нее 21 человек медработников и 19 – пациенты на лечении. Они все обследованы, решается вопрос о дальнейшем наблюдении: если их можно выписать, то они будут помещены в обсерваторы», – сообщил он.

В Алуште сотрудники Роспотребнадзора сейчас устанавливают источник заражения еще одного человека. «Еще очаг в Алуште, он был госпитализирован в Бахчисарайскую центральную районную больницу с внегоспитальной пневмонией, отобран биоматериал – положительный результат на коронавирус. Шесть человек контактов переведены в обсерватор, один был госпитализирован в ялтинский инфекционный стационар с признаками инфекционной патологии. Источник заражения устанавливается», – рассказал Крутиков.

Он также сообщил об одном заболевшем, который приехал в Крым из Ярославской области. «Есть один случай – поселок Новоозерное, один заболевший. Он прибыл в Крым 24 апреля самолетом из Ростова Ярославской области – у него семья здесь находилась. Он был из числа отдаленных контактов (другого зараженного) в Ярославской области. При поступлении информации от наших коллег (оттуда) был госпитализирован в Евпаторийский стационар, а трое детей и жена помещены в обсерватор. Но этот случай пошел в Ярославскую область, так как отобран биоматериал там», – пояснил Крутиков.

Всего за сутки в Крыму было зарегистрировано девять новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 79 человек. Из них 29 человек выздоровели, еще 15 человек могут быть выписаны из больниц до конца текущей недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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