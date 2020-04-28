Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больницы Феодосии самоизолируются ● В горах Крыма за нарушение самоизоляции оштрафовали мотоциклистов ● Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок ● В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы ● Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции
Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду
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Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
«29 числа (апреля – прим.) на штабе мы объявляем порядок, который будет действовать с 1 мая. Соответственно, исходя из решений, принятых президентом страны и оперативным штабом», - пояснил он, отметив, что скорее всего майские праздники, несмотря на режим самоизоляции, будут объявлены выходными днями.
Как сообщалось ранее, с 1 мая в Республике Крым некоторые предприятия, среди них салоны красоты, магазины автозапчастей, стойматериалов, сантехники и электрооборудования, а также мастерские по ремонту обуви, компьютеров, химчистки и предприятия, выполняющие кадастровые и проектировочные работы.
Крымчане просят открыть салоны красоты, строительные и мебельные магазины.
Промежуточные результаты онлайн-опроса жителей Крыма об определении сфер деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности» озвучила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.
— По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова 23 апреля на портале Правительства Крыма стартовал онлайн-опрос крымчан, его цель – определить сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности». За три дня свое мнение высказало почти 25 тысяч крымчан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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