Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду

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Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«29 числа (апреля – прим.) на штабе мы объявляем порядок, который будет действовать с 1 мая. Соответственно, исходя из решений, принятых президентом страны и оперативным штабом», - пояснил он, отметив, что скорее всего майские праздники, несмотря на режим самоизоляции, будут объявлены выходными днями.

Как сообщалось ранее, с 1 мая в Республике Крым некоторые предприятия, среди них салоны красоты, магазины автозапчастей, стойматериалов, сантехники и электрооборудования, а также мастерские по ремонту обуви, компьютеров, химчистки и предприятия, выполняющие кадастровые и проектировочные работы.

Крымчане просят открыть салоны красоты, строительные и мебельные магазины.

Промежуточные результаты онлайн-опроса жителей Крыма об определении сфер деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности» озвучила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

— По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова 23 апреля на портале Правительства Крыма стартовал онлайн-опрос крымчан, его цель – определить сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности». За три дня свое мнение высказало почти 25 тысяч крымчан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы. Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета. Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

В Севастополе вводится обязательный масочный режим. Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях или транспорте.

В закрытых на карантин больницах Крыма усилят питание больных и врачей. Питание сотрудников и пациентов крымских больниц, закрытых на обсервацию из-за коронавируса, будет усилено в связи с запретом на передачу продуктов от родных и близких.