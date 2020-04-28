Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +12
море +11

Коронавирус в Крыму

Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду

07:38 вторник, 28 апреля 2020
Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду

фото © pixabay.com

Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«29 числа (апреля – прим.) на штабе мы объявляем порядок, который будет действовать с 1 мая. Соответственно, исходя из решений, принятых президентом страны и оперативным штабом», - пояснил он, отметив, что скорее всего майские праздники, несмотря на режим самоизоляции, будут объявлены выходными днями.

Как сообщалось ранее, с 1 мая в Республике Крым некоторые предприятия, среди них салоны красоты, магазины автозапчастей, стойматериалов, сантехники и электрооборудования, а также мастерские по ремонту обуви, компьютеров, химчистки и предприятия, выполняющие кадастровые и проектировочные работы. 

Крымчане просят открыть салоны красоты, строительные и мебельные магазины.

Промежуточные результаты онлайн-опроса жителей Крыма об определении сфер деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности» озвучила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

— По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова 23 апреля на портале Правительства Крыма стартовал онлайн-опрос крымчан, его цель – определить сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности». За три дня свое мнение высказало почти 25 тысяч крымчан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы. Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета. Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

В Севастополе вводится обязательный масочный режим. Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях или транспорте.

В закрытых на карантин больницах Крыма усилят питание больных и врачей. Питание сотрудников и пациентов крымских больниц, закрытых на обсервацию из-за коронавируса, будет усилено в связи с запретом на передачу продуктов от родных и близких.

Общество
Какой сегодня праздник 28 апреля

Какой сегодня праздник 28 апреля фото

Сегодня, 28 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Ученые показали видео лежащего на дне Черного моря теплохода «Армения»

Ученые показали видео лежащего на дне Черного моря теплохода «Армения»

Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали первые кадры затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации