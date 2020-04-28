Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией ● Въезжающих в Крым домашних животных обяжут к самоизоляции вместе с хозяевами ● Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты ● Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса ● Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду
Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек
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Из них 21 медработник и 19 пациентов стационара. Сейчас принимается решение об их дальнейшем меднаблюдении.
Об этом заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– В Красногвардейском районе коронавирус выявили у работника Детской республиканской клинической больницы, отделение травматологии. Она была контактная, обследована – при выявлении положительного результата на коронавирус госпитализирована в отделение. По контактам: 21 медицинский работник отделения больницы и 19 пациентов стационарного отделения. Они все обследованы. На сегодняшний день решается вопрос о дальнейшем наблюдении. Если их можно будет выписать, то они будут помещены в условия обсерватора. Если условия позволят на дому соблюдать режим самоизоляции – то они будут отпущены по месту жительства под динамическое наблюдение с последующим лабораторным контролем, – рассказал Дмитрий Крутиков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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