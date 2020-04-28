Путин поручил подготовить критерии по снятию ограничений после 12 мая

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В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Об этом он заявил в ходе совещания с главами субъектов РФ.
«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений», – сказал глава государства.
По словам Путина, такие рекомендации регионы должны получить заранее, чтобы у местных властей было время на подготовку своих действий посте 11 мая.
«Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разный. Мы обязаны учитывать всю сложность и многомерность этих процессов, равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной», – отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что «угроза не исчезнет везде и сразу, а значит говорить о какой-то одномоментной отмены ограничений нельзя».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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