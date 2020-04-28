Путин объявил три майских дня между праздниками нерабочими

Актуальная информация
В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавиурсом.
«Мной приняты следующие решения. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6,7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации большинство бы не работали, брали бы отгул или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней увеличится до 11 мая включительно. Но при строгом соблюдении профилактических мер в регионе», - подчеркнул Владимир Путин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Депутата горсовета Керчи Ерманова хотят осудить за критику в Facebook. Против депутата Керченского горсовета Константина Ерманова возбуждено Следственным комитетом уголовное дело, сообщил крымский блогер Александр Талипов.
Власти Эстонии объяснили скандал вокруг учебника с российским Крымом. Министерство образования и науки Эстонии заявило, что изображение Крымского полуострова территорией РФ в учебнике английского языка является досадным недоразумением и пообещали вклеить в учебники «правильный» вариант.
Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая. Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, как ожидается, проведет совещание с главами регионов по ситуации с распространением коронавируса.
Аксенов рассказал, как в мае будут бороться с нарушителями изоляции. Открытие некоторых предприятий в республике с 1 мая не означает, что режим самоизоляции для населения станет более мягким. Полиция продолжит штрафовать «шатающихся» по улицам крымчан.
Коронавирусная инфекция выявлена у 36 работников стройки в Севастополе.
Симферопольское водохранилище неуклонно «тает»: в водоеме осталась четверть от его максимального объема.
Водоснабжение Крыма под угрозой
По состоянию на 25 апреля в республике диагностировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
25 апреля
Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.
О проекте | Политика конфидициальности