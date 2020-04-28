Путин объявил три майских дня между праздниками нерабочими

Президент России Владимир Путин объявил в мае три дополнительных выходных - 6,7 и 8 мая.

Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавиурсом.

«Мной приняты следующие решения. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6,7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации большинство бы не работали, брали бы отгул или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней увеличится до 11 мая включительно. Но при строгом соблюдении профилактических мер в регионе», - подчеркнул Владимир Путин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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