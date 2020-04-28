Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 65 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 15, ближайшей ночью от 4 до 7 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 62 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 64 процентов. Ветер южный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 56 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 72 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 77 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 16, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 79 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Алупке - 11, в Евпатории - 12, в Керчи - 12, в Ливадии - 11, в Массандре - 11, в Оленевке - 12, в Поповке - 12, в Севастополе - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 12, на мысе Сарыч - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки. Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе прогнозируют заморозки от -1 до -3 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.