Приезжающих в Крым в обсерватор будет сопровождать полиция

Всех граждан, которые прибывают в Крым с территории материковой Украины, будут доставлять в места обсервации под присмотром сотрудников полиции.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«С МВД отработан вопрос нахождения в автобусах сотрудников МВД при транспортировке в обсерваторы лиц, которые пересекли границу. Потому что бывают случаи, когда люди себя неадекватно ведут и пытаются сбежать из автобуса. Чтобы этого не случилось и люди были доставлены до конечной точки, в каждом автобусе будет присутствовать сотрудник МВД», – сказал Крутиков.

По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Крым прибыло 1460 человек: авиатранспортом – 275, железнодорожным – 147, автомобильным транспортом по Крымскому мосту – 1030, через границу с Украиной – 13 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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