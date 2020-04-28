Приезжающих в Крым в обсерватор будет сопровождать полиция

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В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«С МВД отработан вопрос нахождения в автобусах сотрудников МВД при транспортировке в обсерваторы лиц, которые пересекли границу. Потому что бывают случаи, когда люди себя неадекватно ведут и пытаются сбежать из автобуса. Чтобы этого не случилось и люди были доставлены до конечной точки, в каждом автобусе будет присутствовать сотрудник МВД», – сказал Крутиков.
По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Крым прибыло 1460 человек: авиатранспортом – 275, железнодорожным – 147, автомобильным транспортом по Крымскому мосту – 1030, через границу с Украиной – 13 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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