Полицейские накрыли нарколабораторию в Севастополе

Полиция Севастополя пресекла работу нарколаборатории, которую организовал 31-летний местный житель и его 36-летняя сожительница.

Об этом со ссылкой пресс-службу УМВД по Севастополю сообщил «Новый Севастополь».

«В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли различные приспособления для изготовления психотропных веществ, около 300 грамм готовой продукции, а также 62 грамма марихуаны и почти 150 грамм прекурсора», – цитирует пресс-службу издание.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника 157 патронов различных калибров, тротиловую шашку и полкилограмма пороха.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция, предусмотренная этими статьями, влечет наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его сожительнице – домашний арест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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