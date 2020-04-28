Перевозчик предложил альтернативу отмененным поездам в Крым

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В компании «Гранд Сервис Экспресс» разъяснили пассажирам, каким образом можно добраться на полуостров, а также предложили вернуть билеты.

Оператор железнодорожных перевозок между Крымом и материковой России «Гранд Сервис Экспресс» предложил пассажирам отмененных из-за коронавируса поездов воспользоваться альтернативными вариантами. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в случае выбора предложенных способов стоимость проезда не увеличится. Также есть возможность вернуть билет без взимания сборов.

Так, пассажирам, которые должны были ехать из Санкт-Петербурга в Евпаторию, предлагается сесть на поезд с беспересадочными вагонами. Он отправится от Симферополя в Евпаторию с отдельным локомотивом. Люди, следующие из Москвы в Евпаторию, могут пересесть на станции «Симферополь» в поезд с беспересадочными вагонами и доехать до пункта назначения.

Для пассажиров, следующих до Феодосии, будут организованы заказные автобусы от станции «Владиславовка». Для тех, кто едет из Москвы в Севастополь, будет проработан вариант пересадки на станции «Симферополь» в поезда «Южной пригородной пассажирской компании» или заказные автобусы.

Пассажиры, купившие билеты на отмененные поезда, могут оформить проезд на доступные места при совпадении участков следования отмененных и курсирующих поездов «Таврия». Для переоформления проездных документов необходимо оставить заявку в контактном центре компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 800 775 54 53.

Действующее расписание поездов «Таврия» и информация о порядке возврата билетов размещены на сайте перевозчика.

Напомним, весенний запуск поездов по новым направлениям из российских городов в Крым должен был состояться весной 2020 года, однако был отменен в связи с эпидемиологической ситуацией.

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