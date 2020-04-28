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Коронавирус в Крыму

Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты

09:00 вторник, 28 апреля 2020
Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты

фото © Новый день

Власти Крыма запретили передавать продукты пациентам обсерваторов.

В подобных учреждениях на карантине в РК находятся 404 человека. Учитывая, что заболеваемость коронавирусом в республике растет, и чтобы не допустить занос инфекции в республику из вне, решено запретить передавать пациентам обсерваторов любые предметы и продукты.

Однако питание, обеспеченное обсерваторами, возможно, не соответствует нормативам, так как вице-премьер РК Елена Романовская поручила увеличить его калорийность.

Отметим, что часть пациентов обсерваторов вынуждены платить за свое пребывание – это касается тех, кого госпитализировали принудительно. Стоимость сопоставима с ценами на размещения в объектах турсферы среднего сегмента. Что делать, если у человека нет денег на оплату пребывания в карантине, пока не уточняется.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду. Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Больницы Феодосии самоизолируются. В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.

В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы. Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.

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