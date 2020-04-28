Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса ● Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду ● Больницы Феодосии самоизолируются ● В горах Крыма за нарушение самоизоляции оштрафовали мотоциклистов ● Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок
Пациентам крымских обсерваторов запретили передавать продукты
фото © Новый день
Власти Крыма запретили передавать продукты пациентам обсерваторов.
В подобных учреждениях на карантине в РК находятся 404 человека. Учитывая, что заболеваемость коронавирусом в республике растет, и чтобы не допустить занос инфекции в республику из вне, решено запретить передавать пациентам обсерваторов любые предметы и продукты.
Однако питание, обеспеченное обсерваторами, возможно, не соответствует нормативам, так как вице-премьер РК Елена Романовская поручила увеличить его калорийность.
Отметим, что часть пациентов обсерваторов вынуждены платить за свое пребывание – это касается тех, кого госпитализировали принудительно. Стоимость сопоставима с ценами на размещения в объектах турсферы среднего сегмента. Что делать, если у человека нет денег на оплату пребывания в карантине, пока не уточняется.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду. Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Больницы Феодосии самоизолируются. В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.
В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы. Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.
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