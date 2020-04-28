Ноу-хау по-крымски: на полуострове выпустили антисептик без спирта

Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод выпустил гидролат лавандовый с антисептическими свойствами.

Продукт не содержит спирта и обладает заживляющим эффектом, сообщила директор по развитию АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» Елена Грищенко.

«В состав натурального антисептического средства входит гидролат лаванды, водорастворимое антисептическое вещество на основе гуанидинов и глицерин. Наш антисептик не содержит спирт. В отличие от антисептиков на спиртовой основе, данный продукт не сушит кожу рук, а увлажняет и смягчает ее, способствует заживлению различных кожных повреждений – шелушение, трещины, царапины и так далее», – рассказала Грищенко.

Первую партию нового антисептика завод передал муниципалитету для распространения в муниципальных предприятиях и местах массового скопления людей.

Кроме того, накануне завод передал 600 бутылок питьевой столовой воды врачам и пациентам алуштинской больницы, терапевтическое отделение которой закрыто на обсервацию из-за обнаружения COVID-19.

Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод основан в 1931 году. На протяжении многих лет занимается производством натуральной косметической продукции на основе эфирных масел розы и лаванды. Сырье для производства выращивается на собственных плантациях, общая площадь которых составляет около тысячи гектаров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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