Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семья волонтеров в Ялте стала источником заражения коронавирусом ● В России создадут специальных мышей для испытания лекарств от COVID-19 ● В Севастополе выявлен новый случай коронавирусной инфекции ● Перевозчик предложил альтернативу отмененным поездам в Крым ● Женщина в Крыму оштрафована за отказ ехать в обсерватор
Ноу-хау по-крымски: на полуострове выпустили антисептик без спирта
Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод выпустил гидролат лавандовый с антисептическими свойствами.
Продукт не содержит спирта и обладает заживляющим эффектом, сообщила директор по развитию АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» Елена Грищенко.
«В состав натурального антисептического средства входит гидролат лаванды, водорастворимое антисептическое вещество на основе гуанидинов и глицерин. Наш антисептик не содержит спирт. В отличие от антисептиков на спиртовой основе, данный продукт не сушит кожу рук, а увлажняет и смягчает ее, способствует заживлению различных кожных повреждений – шелушение, трещины, царапины и так далее», – рассказала Грищенко.
Первую партию нового антисептика завод передал муниципалитету для распространения в муниципальных предприятиях и местах массового скопления людей.
Кроме того, накануне завод передал 600 бутылок питьевой столовой воды врачам и пациентам алуштинской больницы, терапевтическое отделение которой закрыто на обсервацию из-за обнаружения COVID-19.
Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод основан в 1931 году. На протяжении многих лет занимается производством натуральной косметической продукции на основе эфирных масел розы и лаванды. Сырье для производства выращивается на собственных плантациях, общая площадь которых составляет около тысячи гектаров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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