На южном берегу Крыма снова загорелся лес

Актуальная информация
В Севастополе вспышка заражения коронавирусом, за сутки +37 человек
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Фото пожара очевидцы опубликовали в соцсети.
Причина возгорания на данный момент неизвестна, но местные жители в комментариях под фото опасаются, как бы «там гостиничный комплекс через время не вырос».
— Там кладбище рядом. Надеюсь, скоро потушат, — написал пользователь социальной сети.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели вытаскивали из оврага гуляющую в Ливадийском парке. В Ялте сотрудникам аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось доставать женщину из оврага в Ливадийском парке, куда она скатилась во время прогулки к морю.
На северо-востоке Феодосии большой пожар. На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.
Число укусов клещей в Крыму превышает прошлогодние показатели. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что за неделю на полуострове фиксируют число укусов клещей, превышающее прошлогодние показатели за тот же период.
На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб. В море в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк в Керчи на глубине два метра обнаружили 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.
Коронавирусная инфекция выявлена у 36 работников стройки в Севастополе.
Симферопольское водохранилище неуклонно «тает»: в водоеме осталась четверть от его максимального объема.
Водоснабжение Крыма под угрозой
По состоянию на 25 апреля в республике диагностировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
25 апреля
Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.
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