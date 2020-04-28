На южном берегу Крыма снова загорелся лес

В районе пгт Никита на южном берегу Крыма загорелся лесной массив.

Фото пожара очевидцы опубликовали в соцсети.

Причина возгорания на данный момент неизвестна, но местные жители в комментариях под фото опасаются, как бы «там гостиничный комплекс через время не вырос».

— Там кладбище рядом. Надеюсь, скоро потушат, — написал пользователь социальной сети.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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