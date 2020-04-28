Мифы о коронавирусе: что не нужно делать

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Коронавирус COVID-19 молниеносно распространился по всему миру, вероятно, сегодня не осталось стран, в которых отсутствует заболевшие.

Коронавирус появился около полугода назад и уже распространился по всему миру. В последние месяцы его детально изучают сотни ученых, но все еще остается много нераскрытых тайны SARS-CoV-2.

На этом фоне каждый день появляется новое «эффективное и доступное средство от COVID-19», «раскрывается» заговор фармацевтических компаний и находятся «новые методики диагностики».

Однако неизменными остаются рекомендации о частом мытье рук и соблюдении дистанции. Рассказываем чему не стоит верить.

Профилактика коронавируса: мифы о методах защиты

Миф.1 Вирус умирает при некоторых погодных условиях, например, сильной жаре

Если зимой некоторые были уверены, что вирус можно «заморозить», и активно гуляли в холодную и снежную погоду, то сейчас бытует мнение о гибели коронавируса при очень высоких температурах (выше +25°C).

Специалисты ВОЗ напоминают, что температура тела здорового человека - +36,5-37°C, и повышение температуры снаружи не повысит температуру человеческого тела.

Недавние исследования во французских лабораториях показали, что COVID-19 не погибает при температуре +60°C. Передача вируса происходит даже в странах с жарким влажным климатом.

Миф 2. Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить коронавирус

Нельзя использовать УФ-лампу для дезинфекции рук или других участков тела, поскольку это может вызвать раздражение кожи или ожог.

Миф 3. Промывание носа и горла солевым раствором - одно из простых средств профилактики COVID-19

Нет никакой научно подтвержденной информации, что подобное действие защитит организм от проникновения коронавируса. По мнению врачей, промывание носоглотки солевым раствором может ускорить выздоровление при ОРВИ, но не является средством профилактики даже от него.

Миф 4. Лук, чеснок и алкоголь - известные «противовирусные» народные средства, которые помогут не заболеть коронавирусом

О пользе лука и чеснока в борьбе с гриппом и другими вирусами ведется немало споров. Действительно, в составе лука и чеснока присутствуют сульфиды и фитонциды - биологически активные вещества, которые подавляют и убивают рост, а также развитие бактерий.

Проблема природных фитонцидов, и других антимикробных компонентов, содержащихся в луке и чесноке, заключается в очень коротком периоде действия. Чтобы повысить иммунитет организма, необходимо употреблять оба овоща постоянно, в умеренном количестве.

А вот «ударные» дозы время от времени только навредят ЖКТ. Поэтому, ни лук, ни чеснок не являются средством профилактики коронавируса.

В сети можно встретить советчиков, которые настаивают на проведении «внутренней дезинфекции».

Но, чрезмерное употребление алкоголя (в фейковых рекомендациях 100-250 мл ежедневно) не только не поможет уберечься от коронавируса, но чревато возникновением серьезных проблем со здоровьем. Алкоголь ослабляет иммунную систему, а значит вероятность заболеть только увеличивается.

Миф 5. Вода «вымывает» вирус из организма

В соцсетях гуляет рекомендация пить воду каждые 15 минут, чтобы смыть коронавирус с поверхности горла в желудок, в котором он погибнет.

Во-первых, вирус может попасть в организм не только через рот, но и через другие слизистые. Во-вторых, вирус не погибнет в желудке, выяснили эпидемиологи Лондонской школы гигиены и тропической медицины

Другое мнение, которое выдают за рекомендацию ЮНИСЕФ, - необходимо пить много горячей воды и исключить из рациона мороженое. В самой организации такие советы называют бредом, напоминая, что с вирусом попавшим в организм может справиться только он сам.

Миф 6. Ибупрофен усугубляет течение COVID-19

В ВОЗ изначально рекомендовали исключить ибупрофен из протокола лечения и самолечения ОРВИ с подозрением на коронавирус, сообщая, что он может ухудшить течение болезни.

Позже в организации провели массу консультаций с врачами, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19 и сообщили, что на сегодня нет оснований считать, что нестероидные противовоспалительные препараты на основе ибупрофена ухудшают состояние здоровья больных.

Миф 7. Чтобы не заразиться, необходимо протирать тело спиртом или хлоркой, принимать горячую ванну, а руки можно дезинфицировать электросушителем для рук

Вирус, попавший в организм респираторным путем, не уничтожить протирая тело спиртом или хлоркой. Распыляя эти средства на кожу или одежду, можно попросту отравиться. Подобные средства допускаются для дезинфекции поверхностей, но важно знать о правилах безопасности их использования.

Электросушители для рук не смогут уничтожить вирус, который на них уже находится. Горячий поток воздуха только высушивает руки от влаги, но не убивает инфекции. Необходимо сначала вымыть руки с мылом, а потом высушить их электросушителем.

Прием горячей ванны никак не поможет уберечься от коронавируса, ведь температура тела человека остается неизменной. А вот слишком горячая вода может пересушить кожу, ослабив защитный барьер, и даже вызвать ожоги на теле.

Миф 8. Антибиотики препятствуют инфицированию коронавирусом

Употребление антибиотиков здоровому человеку противопоказано. Подобные медпрепараты используются для лечения бактериальных инфекций. Тем не менее, в протокол лечения пациентов больных COVID-19 антибиотики входят, но исключительно как средство лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Антибиотики не действуют на вирусы, поэтому их прием при простудах может привести только к появлению так называемых супербактерий, от который ученые еще не придумали спасение.

Миф 9. Вакцинация от пневмококковой инфекции и прививка БЦЖ защищают от коронавируса

Коронавирус COVID-19 отличается от уже известных вирусов, поэтому ни одна из существующих вакцин от него не защитит. Наличие прививки от туберкулеза - БЦЖ также не является защитой от инфицирования коронавирусом.

Ученые допускают, что люди, привитые от туберкулеза могут легче переносить коронавирус, однако клинические испытания на эту тему не проводились.

Разработки вакцины 2019-nCoV ведутся в разных странах, но рабочей формулы пока нет. Также не существует лекарственных средств, которые бы являлись профилактикой коронавируса.

Смазывание носа оксолиновой мазью медики называют абсолютно неэффективным способом профилактики, а приобретение безрецептурных иммуностимуляторов - бесполезной тратой средств.

Миф 10. Маска помогает не заразиться

Маска дает ложное чувство безопасности. По сути, маска помогает заболевшему не заразить окружающих. При этом важно знать как правильно носить маску, какую маску выбрать, как ухаживать за многоразовой маской.

Что предлагают употреблять соцсети в борьбе с коронавирусом

MMS (miracle mineral supplement) - минеральная чудо-добавка. Об этом средстве еще в марте заявлял YouTube-блогер Джордан Сазер. Добавка представляет собой диоксид хлора, который якобы убивает раковые клетки и является профилактикой коронавируса.

В то же время службы по надзору за медикаментами разных стран заявили, что безопасность и эффективность диоксида хлора не доказана никакими исследованиями. Людям посоветовали не верить рекламе и недобросовестны блогерам.

Коллоидное серебро - является защитой от вирусов, утверждал гость шоу американского теле-евангелиста Джима Бейкера. Якобы это средство укрепляет иммунную систему и является антисептиком. Власти США заявили, что это средство может нарушить работу почек, вызывать судороги и изменить цвет лица.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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