Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +16
море +11

Власть

Магазины и торговые центры в Крыму подключат к единой системе видеонаблюдения

10:42 вторник, 28 апреля 2020

Магазины, торговые и оптово-распределительные центры в Крыму подключат к единой системе видеонаблюдения.

Эта мера принимается для обеспечения продовольственной безопасности на территории республики в период пандемии. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

«Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить подключение объектов торговли, в том числе магазинов и распределительных центров (оптово-складских комплексов) к единой системе видеонаблюдения», – сказано в тексте документа.

Кроме этого, республиканскому мининформу поручено организовать общую базу данных с информацией о торговых предприятиях, а сами магазины будут также подключены к информационной системе, в которую они будут вносить данные о ценах на товары первой необходимости и их запасах на своих складах.

Министерство промышленной политики, в свою очередь, будет заниматься мониторингом ситуации с ценами на наиболее значимые товары и их наличием на складах. А минтрансу республики поручено сформировать реестр грузовых компаний, занимающихся поставками товаров, и следить за стоимостью услуг, которые они предоставляют, чтобы не допустить необоснованного роста цен.

Власти Крыма ведут ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости в республике. За необоснованное повышение цен на них предусмотрена ответственность от крупного штрафа до прекращения деятельности. Кроме того, между правительством республики и торговыми сетями подписан меморандум об уменьшении торговых наценок на социально значимые продукты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горах Крыма за нарушение самоизоляции оштрафовали мотоциклистов. В Алуште усилен контроль за пребыванием граждан в лесах, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Симферополец пойдет под суд за ложное сообщение о минировании вокзала. Житель Симферополя обвиняется в заведомо ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала столицы Крыма.

Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции. В МВД поступило более 45 звонков за сутки от неравнодушных крымчан о нарушениях режима самоизоляции другими гражданами.

Аксенов призвал ужесточить наказание за сокрытие приезжими места пребывания. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры ответственность для россиян, которые при въезде в Крым скрыли информацию о своем месте пребывания или оставили недостоверные данные.

Коронавирус в Крыму
Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек

Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек

Из них 21 медработник и 19 пациентов стационара. Сейчас принимается решение об их дальнейшем меднаблюдении.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

В России на данный момент зарегистрированы 394 беременных женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. У всех беременность протекала легко и без осложнений.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации