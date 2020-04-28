Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса

Татарстан поставил Крыму портативную лабораторию, которая проводит тест за новый коронавирус за полчаса.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста – 30 минут», – написал Аксенов.

Оборудование будет работать на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 70 человек, из них 29 – выписаны после выздоровления. Под меднаблюдением в республике находятся 1 523 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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