Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду ● Больницы Феодосии самоизолируются ● В горах Крыма за нарушение самоизоляции оштрафовали мотоциклистов ● Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок ● В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы
Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса
Татарстан поставил Крыму портативную лабораторию, которая проводит тест за новый коронавирус за полчаса.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста – 30 минут», – написал Аксенов.
Оборудование будет работать на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.
Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 70 человек, из них 29 – выписаны после выздоровления. Под меднаблюдением в республике находятся 1 523 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Больницы Феодосии самоизолируются. В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.
В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы. Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета. Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.
В Севастополе вводится обязательный масочный режим. Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях или транспорте.
Какой сегодня праздник 28 апреля фото
Сегодня, 28 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Ученые показали видео лежащего на дне Черного моря теплохода «Армения»
Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали первые кадры затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета
Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.
Число заразившихся в Крыму превысило сотню
По состоянию на 27 апреля в Крыму диагностирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
22 часа назад
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
16 часов назад
На северо-востоке Феодосии большой пожарвидео
19 часов назад
Власти Крыма требуют снести 14 самостроевфото
21 час назад
В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19
В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.