Какой сегодня праздник 28 апреля

Сегодня, 28 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

День работников скорой медицинской помощи

28 апреля считается Днем рождения Службы скорой медицинской помощи. Хотя это пока не официальный праздник, но активность медработников и ряда пользователей интернета и социальных сетей направлена на то, чтобы он стал профессиональным праздником – Днем работников скорой медицинской помощи.

И вчера, и сегодня, и завтра и сейчас, когда кто-то читает эту статью, где-то врачи скорой помощи спасают жизни людей. Остается надеяться, что инициатива об учреждении официального Дня работника скорой медицинской помощи 28 апреля будет поддержана и на высшем уровне.

День космического туриста

Фото www.techcult.ru

В 2001 году состоялся полет первого космического туриста – американского предпринимателя и мультимиллионера итальянского происхождения Денниса Тито. Он облетел Землю по орбите 128 раз. Получается, что каждый виток вокруг Земли стоил ему 150 тысяч долларов.

Пудов день

Народный праздник «Пудов день» отмечается 28 апреля (по старому стилю - 15 апреля). Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола от 70-ти Пуда. Другие названия праздника: «Пуд», «Святой Пуд», «Пуд - пчельник», «День пасечника». Знахари и целители в этот день собирали почки рябины и калины, если они еще не распустились. Из них в старину готовили целебные настои. После того как почки раскроются, они уже считаются непригодными для применения в лечении. Пасечники проверяли пасеки и выставляли их на улицу.

Также сегодня, 28 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день охраны труда (World Day for Safety and Health at Work)

- День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских

- День химической безопасности

- День шифровальной службы МВД РФ

- День контрольно-ревизионной службы МВД РФ

- Радоница

- День молодых и зеленых

- День обнаружения гена биологических часов (Biological Clock Day)

- День супергероев (National Superhero Day) в США

- День родителей домашних животных (National Pet Parents Day) в США

- День черничного пирога (National Blueberry Pie Day) в США

- День чтения великих поэтов (National Great Poetry Reading Day) в США

- День нации на Сардинии

- Праздник ахалтекинского скакуна в Туркменистане

- День восстановления суверенитета Японии

Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Анастасия, Федор, Аристарх, Зосима, Пуд, Трофим, Яков, Анастасий, Василиса, Савва, Андрей, Виктор, Севастьян, Феодорит, Леонид, Доментиан (Дементиан), Ивхирион, Иордан (Иордон), Кондрат, Лукиан, Мимненос, Мстислав, Нерангиос, Сухий, Талале, Фока (Фека).

Что происходило 28 апреля в прошлые годы

1180 - 14-летний французский король Филипп II Август женился на Изабель, племянницейa графа Фландрского.

1563 - первопечатник Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.

1635 - Заключен военный союз между Францией и Швецией.

1709 - Шведские войска Карла XII выдвинулись на Полтаву.

1814 - Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба.

1891 - Российский император Александр III одобрил для производства образец трехлинейной винтовки Степана Мосина.

1914 - В США запатентован воздушный кондиционер.

1939 - Заявление Адольфа Гитлера о денонсации Польско-германского договора о ненападении (1934) и Англо-германского морского соглашения (1935).

1943 - Во Львове нацисты объявили о создании дивизии «СС-Галичина».

1945 - Итальянские партизаны расстреляли Бенито Муссолини на севере Италии.

1947 - Польские власти начали операцию «Висла» по выселению украинского Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу.

1952 - Подписанием мирного договора с Японией, завершилась послевоенная оккупация страны. СССР не принимал участия в подписании договора.

1955 - Началось строительство космодрома Байконур.

1967 - Американский боксер Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) лишен возможности участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

1968 - На экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

1969 - Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошло его вопрос о конституционной реформе.

1987 - В США впервые в мире выпустили компакт-диск.

1996 - Американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок.

2001 - Полет первого космического туриста Денниса Тито.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 апреля. Какие праздники будут завтра?

