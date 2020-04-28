Депутата горсовета Керчи Ерманова хотят осудить за критику в Facebook

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Всего в Крыму по официальным данных 147 заболевших (79 Крым, 69 Севастополь). За сутки +46 случаев.
Он считает, что дело — заказное. Талипов рассказал, что основано оно на публикации Ерманова в Facebook о зампрокурораЛенинского района Республики Крым и следователе главного следственного управления Следкома по Республике Крым и Севастополю. Они, по мнению Ерманова, спустили на тормозах земельные авантюры местных чиновников.
«Пока цель одна — довести уголовное дело до суда, в суде вынести <в отношении Ерманова> обвинительный приговор, лишить мандата, публично опозорить», — предположил Талипов.
Основанием для преследования стало якобы оскорбление зампрокурора Ленинского района Бекирова, подтвердил Ерманов после сегодняшнего посещения местного подразделения СК. По его словам, дело пока стоит — это связано с тем, что адвокат керченского депутата сейчас находится в Москве и не может приехать в Крым из-за эпидемии коронавируса.
По мнению Константина Ерманова, к его преследованию причастен политический оппонент — бывший председатель горсовета Керчи Мая Хужина, участвовавшая в раздаче батонов и медалей блокадникам.
«Это мое оценочное суждение: я думаю, что это <политический заказ>. Причина этому <суждению> одна: я об этом <деле> узнал 24 апреля (три дня назад мне пришла повестка <из Следственного комитета>), а Мая Хужина — более месяца назад. Как это может быть? Я об этом не знаю, а Мая Хужина знает — делайте выводы сами: или Мая Хужина изобрела машину времени и ей необходимо вручить Нобелевскую премию, или <это> политический заказ.
Я задал следователю вопрос: как так получилось, что я об этом узнал только что, а мой политический оппонент Мая Хужина более месяца назад? На что он сказал, что это не имеет никакого отношения к допросу и, если мне что-то не нравится, я могу написать заявление», — сказал Ерманов.
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