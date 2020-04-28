Бывшему духовнику Поклонской запретили проповедовать

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Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) лишился права проповедовать.

Как пишут СМИ, ссылаясь на пресс-службу Екатеринбургской епархии, это произошло после того, как он проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса. Кроме того, Сергий лишен права высказываться в публичном пространстве.

25 апреля во время проповеди Сергий призвал верующих «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, и садить картошку», пока не настал голод. Священнослужитель также высказался против приостановки работы храмов и проклял сторонников данной меры. Видеозапись проповеди распространена в соцсетях и присутствует на канале Ютьюб.

Как ранее сообщали СМИ, схиигумен Сергий - бывший духовник депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В Киево-Печерской лавре все священники, а также часть монахов. На территории лавры находится Киевская духовная академия. У некоторых преподавателей и студентов также выявлен COVID-19. Всего в лавре находится около 150-200 инфицированных, трое человек уже скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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