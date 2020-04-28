Больницы Феодосии самоизолируются

В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.

Об это сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов, с 26 апреля закрыт доступ родственников пациентов во всех стационарах города.

— Чтобы мы могли работать и оказывать помощь, вчера по приказу министра были введены более жесткие нормативы. Полностью закрыта больница, проход только для медработников. Родственники не допускаются, передачи никакие не принимаются. Больным желательно поступать по скорой помощи, — пояснил он.

Также ограничен доступ пациентов в поликлиники. Если у человека температура, то необходимо вызвать на дом врача. Важно, чтобы с недомоганием никто самостоятельно не ходил по городу и не посещал медучреждения. Если человеку необходимо обратиться к врачу, но не по вопросу простудных недомоганий, а в связи с другой болезнью, также необходимо получить консультацию в регистратуре поликлиники по телефону 3-43-12 или +7978 113 8700.

Ограничения введены до особого распоряжения Минздрава Крыма.

Также Андрей Вербов рассказал, что проходивший лечение по случаю COVID-19 керчанин сегодня выписан домой. Пока в инфекционном отделении городской больницы нет больных коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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