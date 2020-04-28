Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +12
море +11

Коронавирус в Крыму

Больницы Феодосии самоизолируются

В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.

Об это сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов, с 26 апреля закрыт доступ родственников пациентов во всех стационарах города.

— Чтобы мы могли работать и оказывать помощь, вчера по приказу министра были введены более жесткие нормативы. Полностью закрыта больница, проход только для медработников. Родственники не допускаются, передачи никакие не принимаются. Больным желательно поступать по скорой помощи, — пояснил он.

Также ограничен доступ пациентов в поликлиники. Если у человека температура, то необходимо вызвать на дом врача. Важно, чтобы с недомоганием никто самостоятельно не ходил по городу и не посещал медучреждения. Если человеку необходимо обратиться к врачу, но не по вопросу простудных недомоганий, а в связи с другой болезнью, также необходимо получить консультацию в регистратуре поликлиники по телефону 3-43-12 или +7978 113 8700.

Ограничения введены до особого распоряжения Минздрава Крыма.

Также Андрей Вербов рассказал, что проходивший лечение по случаю COVID-19 керчанин сегодня выписан домой. Пока в инфекционном отделении городской больницы нет больных коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета. Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

В Севастополе вводится обязательный масочный режим. Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях или транспорте.

В закрытых на карантин больницах Крыма усилят питание больных и врачей. Питание сотрудников и пациентов крымских больниц, закрытых на обсервацию из-за коронавируса, будет усилено в связи с запретом на передачу продуктов от родных и близких.

В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19. В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.

Общество
Какой сегодня праздник 28 апреля

Какой сегодня праздник 28 апреля фото

Сегодня, 28 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Ученые показали видео лежащего на дне Черного моря теплохода «Армения»

Ученые показали видео лежащего на дне Черного моря теплохода «Армения»

Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали первые кадры затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации