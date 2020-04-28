Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

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В России на данный момент зарегистрированы 394 беременных женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. У всех беременность протекала легко и без осложнений.

Тем не менее, беременным следует соблюдать, как минимум, такие же меры безопасности, какие предписаны всем россиянам. Об этом сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в интервью для федерального оперативного штаба.

Несмотря на то, что беременные не являются группой риска для нового коронавируса, они могут резко попасть в группу повышенного риска, если страдают какими-то хроническими заболеваниями или если предыдущие роды протекали тяжело. Риск также повышается на втором и третьем триместре беременности.

Хорошая новость: случаев передачи коронавируса от матери к ребенку пока что не было зарегистрировано. Кроме того, сам по себе коронавирус не является показанием для кесарева сечения – рожать заболевшим коронавирусам беременным можно естественным путем, однако после родов ребенок будет максимально огражден от контакта с матерью.

«Новорожденный не прикладывается к груди матери сразу после родов, неонатологи транспортируют его из родильного зала и тестируют на наличие коронавирусной инфекции. Как правило, дети стерильны, и это большое счастье, - отметила Лейла Адамян. – Вопрос о грудном вскармливании решается индивидуально с информационного согласия матери».

Тем же беременным, которые пока не находятся на сохранении, необходимо соблюдать те меры профилактики, которые предусмотрены для всех граждан. Вплоть до того, что даже некоторые «рутинные» обследования главный гинеколог страны советует проводить онлайн.

«Сейчас технологии позволяют проверить онлайн пульс, артериальное давление, окружность живота, вызвать лаборанта для взятия нужных анализов и даже провести ультразвуковое исследование и КТГ в условиях телемедицины», - пояснила Лейла Адамян.

Единственное, что, действительно, нельзя пропускать, это скрининг, благодаря которому можно выявить и предупредить осложнения в течении беременности как для плода, так и для матери.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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