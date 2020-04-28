Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +16
море +11

Коронавирус в Крыму

Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

09:06 вторник, 28 апреля 2020
Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

фото © Новости Крыма

В России на данный момент зарегистрированы 394 беременных женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. У всех беременность протекала легко и без осложнений.

Тем не менее, беременным следует соблюдать, как минимум, такие же меры безопасности, какие предписаны всем россиянам. Об этом сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в интервью для федерального оперативного штаба.

Несмотря на то, что беременные не являются группой риска для нового коронавируса, они могут резко попасть в группу повышенного риска, если страдают какими-то хроническими заболеваниями или если предыдущие роды протекали тяжело. Риск также повышается на втором и третьем триместре беременности.

Хорошая новость: случаев передачи коронавируса от матери к ребенку пока что не было зарегистрировано. Кроме того, сам по себе коронавирус не является показанием для кесарева сечения – рожать заболевшим коронавирусам беременным можно естественным путем, однако после родов ребенок будет максимально огражден от контакта с матерью.

«Новорожденный не прикладывается к груди матери сразу после родов, неонатологи транспортируют его из родильного зала и тестируют на наличие коронавирусной инфекции. Как правило, дети стерильны, и это большое счастье, - отметила Лейла Адамян. – Вопрос о грудном вскармливании решается индивидуально с информационного согласия матери».

Тем же беременным, которые пока не находятся на сохранении, необходимо соблюдать те меры профилактики, которые предусмотрены для всех граждан. Вплоть до того, что даже некоторые «рутинные» обследования главный гинеколог страны советует проводить онлайн.

«Сейчас технологии позволяют проверить онлайн пульс, артериальное давление, окружность живота, вызвать лаборанта для взятия нужных анализов и даже провести ультразвуковое исследование и КТГ в условиях телемедицины», - пояснила Лейла Адамян.

Единственное, что, действительно, нельзя пропускать, это скрининг, благодаря которому можно выявить и предупредить осложнения в течении беременности как для плода, так и для матери.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым получил мини-лабораторию для тестирования на COVID-19 за полчаса. Татарстан поставил Крыму портативную лабораторию, которая проводит тест за новый коронавирус за полчаса.

Решение о продлении режима самоизоляции в Крыму примут в среду. Окончательное решение о том, будет ли продлен в мае режим самоизоляции, Сергей Аксенов пообещал озвучить в среду на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Больницы Феодосии самоизолируются. В связи с участившимися в Крыму случаями заражения коронавирусом работников медучреждений принято решение о запрете свободного доступа в стационары и амбулатории.

В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы. Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.

Коронавирус в Крыму
Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек

Работница больницы в Симферополе могла заразить 40 человек

Из них 21 медработник и 19 пациентов стационара. Сейчас принимается решение об их дальнейшем меднаблюдении.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Крыму сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

27 апреля в Крыму диагностировали сразу девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

Беременность и коронавирус: чего следует опасаться женщинам

В России на данный момент зарегистрированы 394 беременных женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. У всех беременность протекала легко и без осложнений.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации