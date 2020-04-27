Власть
ФСБ снова не выпустила из Крыма бывшего диссидента Олега Софяника
Севастопольскому пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику второй раз пограничники ФСБ не разрешили покинуть территорию Крыма.
По его словам, утром 27 апреля он приехал на российский пункт пропуска «Джанкой» на админгранице Крыма с Херсонской областью, чтобы снова попытаться выехать на территорию Украины. Однако российские пограничники отказали ему в пропуске, сославшись на «постановление правительства России» от 27 марта.
«Пограничники сразу сказали, что меня уже знают и что наличие российского паспорта не позволяет мне выехать из Крыма. Письменный ответ о том, почему мне нельзя покинуть Крым, они давать категорически отказались. Устно сослались на постановление правительства, которое на неопределенное время ограничивает въезд и выезд из России гражданам Российской Федерации», – рассказал он.
По словам Софяника, ему пояснили, что покинуть территорию Крыма он сможет только, если выйдет из российского гражданства.
Он ожидает, что Офис президента Украины и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека помогут ему в ближайшее время выехать из Крыма. Также он отметил, что планирует подать жалобу в ЕСПЧ по поводу ограничения его права на свободу передвижения.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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