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Власть

Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам

Депутаты Государственной думы РФ в третьем финальном чтении приняли поправки в закон «О ветеранах», присваивающие жителям осажденного Севастополя статус «ветеранов Великой Отечественной войны».

Согласно закону, горожане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки, положенные ветеранам. Это, в том числе, ежемесячные денежные выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, бесплатные лекарства, льготы на проезд в транспорте, а также путевки на санаторно-курортное лечение.

Предполагается, что законопроект вступит в силу со дня официального опубликования.

По данным правительства Севастополя, на данный момент в живых осталось менее тысячи жителей осажденного города. По мнению историков, этот закон важный и справедливый, потому что в годы войны Севастополь был городом-фронтом, и его жители внесли не меньший вклад в борьбу с врагом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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