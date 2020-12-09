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Общество

Запасы хамсы существенно сократились в Азовском море

14:33 среда, 9 декабря 2020
Запасы хамсы существенно сократились в Азовском море

фото © Новости Крыма

Росрыболовство сообщило о сокращении запасов хамсы в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Добыча в Азовском море сократилась на 28,6% – до 10,3 тысячи тонн. Сокращение вылова связано со снижением запаса хамсы в Азовском море – одного из основных объектов промысла», – говорится в сообщении.

Сокращение популяции хамсы связано с засолением Азовского моря. «Сокращение запасов азовской хамсы обусловлено, по мнению ученых, изменением условий обитания из-за устойчивого повышения солености Азовского моря в последние годы. Осолонение Азовского моря привело также к резкому увеличению численности и биомассы медуз, и, как следствие, к повышению конкуренции за пищевую базу хамсы», – пояснили в пресс-службе.

Росрыболовство приняло решение начать отлавливать и перерабатывать медуз для сокращения их количества, применяя практики, используемые на Дальнем Востоке.

В целом вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне составил 57,5 тысячи тонн рыбы, что ниже уровня прошлого года на 7,7%. При этом в Черном море вылов рыбы вырос на 2% – до 41,5 тысячи тонн.

Соленость воды в Азовском море исторически составляла около 11 промилле, но после зарегулирования стоков реки Дон и строительства на ней водохранилищ, приток пресной воды в акваторию моря сократился, а соленость выросла до 14-14,5 промилле.

Вылов хамсы является традиционным промыслом рыболовецких предприятий в Керчи. По данным Крымстата, предприятиями Крыма за 10 месяцев текущего года было выловлено 4,6 тысячи тонн рыбы, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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