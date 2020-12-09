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Происшествия

Замерзший севастополец поджег банкомат, чтобы согреться

Замерзший севастополец поджег банкомат, чтобы согреться

фото © Public Domain Pictures

В Севастополе задержали мужчину, который поджег банкомат на улице, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Об инциденте стало известно, когда в полицию обратился директор операционного офиса банка. Позже правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения и устроил пожар, чтобы согреться. Ущерб от действий замерзшего севастопольца оценивается в более чем 145 тысяч рублей.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - сообщили в УМВД по Севастополю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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