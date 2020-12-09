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Коронавирус в Крыму

Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов

13:01 среда, 9 декабря 2020
Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов

фото © pixabay.com

Заболеваемость внебольничными пневмониями с начала года выросла в Крыму на 300%.

Об этом сообщила сегодня руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Продолжается подъем заболеваемости пневмониями – в целом с начала года заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 300%, – сообщила она. – За последние 2 недели продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. При этом ковидные пневмонии составляют 26% от всех зарегистрированных, и пневмонии бактериальной этиологии – 16%. Остальная часть – это пневмонии нерасшифрованные».

Пеньковская уточнила, что под большей частью нерасшифрованных пневмоний специалисты подразумевают ковидные.

«Наиболее критическая ситуация по заболеваемости пневмониями за последние две недели в таких регионах, как Керчь, Симферополь и Бахчисарайский район», – сообщила также Наталья Пеньковская.

Ранее сегодня главный санитарный врач Крыма сообщила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки. В республике увеличилось количество жалоб на дефицит лекарств в аптеках и больницах.

Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса. Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.

Уже почти триста в сутки: сводка по коронавирусу в Крыму. За 8 декабря на территории Республики Крым выявили 278 случаев коронавирусной инфекции.

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