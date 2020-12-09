Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах ● В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших ● Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки ● «Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование ● Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз
Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов
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Заболеваемость внебольничными пневмониями с начала года выросла в Крыму на 300%.
Об этом сообщила сегодня руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Продолжается подъем заболеваемости пневмониями – в целом с начала года заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 300%, – сообщила она. – За последние 2 недели продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. При этом ковидные пневмонии составляют 26% от всех зарегистрированных, и пневмонии бактериальной этиологии – 16%. Остальная часть – это пневмонии нерасшифрованные».
Пеньковская уточнила, что под большей частью нерасшифрованных пневмоний специалисты подразумевают ковидные.
«Наиболее критическая ситуация по заболеваемости пневмониями за последние две недели в таких регионах, как Керчь, Симферополь и Бахчисарайский район», – сообщила также Наталья Пеньковская.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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