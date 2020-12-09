Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз

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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская

«Сегодня все наши прогнозные показатели соответствуют тому, что мы имеем по факту... По сравнению с августом – в августе мы начали наблюдать подъем в наших курортных регионах – заболеваемость выросла в 13,5 раз. Причем в возрастной группе взрослого работоспособного населения – в 12 раз. Практически не изменилась ситуация по заболеваемости детей. Мы отмечаем подъем, но это не критические цифры, которые идут в возрастной категории взрослых», – сообщила Пеньковская.

Она отметила, что за последние три недели заболеваемость выросла в 1,7 раза. Самые большие показатели заболеваемости среди взрослых. Пеньковская подчеркнула, что все меры по переводу на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и разобщению граждан оправданы.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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