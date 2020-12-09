Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Партизанщина»: Аксенов обещает отловить всех отельеров, которые будут проводить корпоративы ● «Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса ● Уже почти триста в сутки: сводка по коронавирусу в Крыму ● Власти рассказали подробности о вакцинации против COVID-19 в Крыму ● Крым получил 500 доз российской вакцины от коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская
«Сегодня все наши прогнозные показатели соответствуют тому, что мы имеем по факту... По сравнению с августом – в августе мы начали наблюдать подъем в наших курортных регионах – заболеваемость выросла в 13,5 раз. Причем в возрастной группе взрослого работоспособного населения – в 12 раз. Практически не изменилась ситуация по заболеваемости детей. Мы отмечаем подъем, но это не критические цифры, которые идут в возрастной категории взрослых», – сообщила Пеньковская.
Она отметила, что за последние три недели заболеваемость выросла в 1,7 раза. Самые большие показатели заболеваемости среди взрослых. Пеньковская подчеркнула, что все меры по переводу на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и разобщению граждан оправданы.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован пятый антирекорд подряд – 278 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 661 человека с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 500 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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