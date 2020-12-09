Ялтинец притворился сотрудником ФСБ и вымогал 2,3 млн рублей

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Житель Ялты, прикинувшись сотрудником ФСБ, пытался получить деньги от севастопольца за помощь в решении проблем с законом, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Сообщается, что подозреваемый 1990 года рождения предложил жителю Севастополя, который был под следствием, за деньги «оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности».

«За свои «услуги» мошенник потребовал 2 300 000 рублей, которые, якобы, предназначались для передачи лицам, участвующим в судебном процессе. При этом реальной возможности повлиять на решение об освобождении от уголовной ответственности, мужчина не имел, а денежные средства планировал присвоить себе», - сообщили в пресс-службе.

При передаче денег мужчину задержали уже настоящие сотрудники ФСБ. Свою вину предприимчивый крымчанин признал в полном объеме. Его заключили под домашний арест и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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