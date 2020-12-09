Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +6
море +11

Происшествия

Ялтинец притворился сотрудником ФСБ и вымогал 2,3 млн рублей

Ялтинец притворился сотрудником ФСБ и вымогал 2,3 млн рублей

фото © iz.ru

Житель Ялты, прикинувшись сотрудником ФСБ, пытался получить деньги от севастопольца за помощь в решении проблем с законом, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Сообщается, что подозреваемый 1990 года рождения предложил жителю Севастополя, который был под следствием, за деньги «оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности».

«За свои «услуги» мошенник потребовал 2 300 000 рублей, которые, якобы, предназначались для передачи лицам, участвующим в судебном процессе. При этом реальной возможности повлиять на решение об освобождении от уголовной ответственности, мужчина не имел, а денежные средства планировал присвоить себе», - сообщили в пресс-службе.

При передаче денег мужчину задержали уже настоящие сотрудники ФСБ. Свою вину предприимчивый крымчанин признал в полном объеме. Его заключили под домашний арест и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России полицейским разрешат не представляться и вскрывать машины. Госдума России в первом чтении одобрила поправки в федеральный закон, расширяющие полномочия полиции.

«Чтобы никто не праздновал»: на улицах Симферополя будет усилено патрулирование. Администрация Симферополя приняла решение усилить патрулирование улиц в дни новогодних праздников.

В Севастополе суд не разрешил охотиться в заказнике на мысе Айя. Арбитражный суд Севастополя 7 декабря отказал ООО «Орлиновское охотхозяйство» в возможности охотиться на заповедных землях Севастополя.

Суд запретил строительство в районе Тихой бухты. В администрации Феодосии сообщают, что собственнику земельного участка в пгт Орджоникидзе, возле границ Тихой бухты, где на минувшей неделе появилась тяжелая техника, запретили осуществлять строительные работы.

Водный кризис
Бывший украинский нардеп советует Крыму решать вопрос с водой как Эрдоган, а не Поклонская

Бывший украинский нардеп советует Крыму решать вопрос с водой как Эрдоган, а не Поклонская

Никакие западные организации, к которым, например, периодически обращается депутат Госдумы Наталья Поклонская, не способны заставить Украину возобновить подачу воды в Крым.

Власть
Китайцы думают, что НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма Крыма

Китайцы думают, что НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма Крыма

Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать Крым.

Странности
В Кремле оценили идею Поклонской поселить Илона Маска в Крыму

В Кремле оценили идею Поклонской поселить Илона Маска в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знаком с предложением зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской предпринимателю Илону Маску переехать в Крым.

Главное за сегодня

«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса

Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.

12 часов назад

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации