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Власть

Власти Ялты хотят поснасить все «незаконные» НТО к началу курортного сезона

Большинство владельцев незаконно установленных нестационарных торговых объектов в Ялте демонтируют их добровольно.

Об этом сообщил начальник управления градостроительного и земельного контроля департамента муниципального контроля администрации города Сергей Кузнецов.

«В числе объектов, которые попадают под снос – металлические навесы, заборы, павильоны – все то, что уродует город и представляет угрозу жизни и здоровью людей. В течение 10 дней после официального опубликования постановления администрации собственникам НТО предлагается самостоятельно демонтировать свои объекты, и стоит отметить, что многие из них так и поступают», – заверил он.

По информации Кузнецова, только в ноябре текущего года 24 нестационарных торговых объекта были демонтированы самими владельцами. «В том случае, если этого не происходит, демонтаж производится силами муниципального предприятия, а с владельцев в судебном порядке взыскивается стоимость демонтажа», – напомнил начальник управления департамента мунконтроля и заверил, что эта работа продолжится, а завершить демонтаж большинства незаконно установленных НТО планируется к началу курортного сезона.

Кузнецов также обратил внимание, что на последнее заседание комиссии по сносу нестационарных объектов было вынесено семь объектов, из которых два – на улице Свердлова и на набережной – демонтированы самими собственниками по предписанию администрации, еще четыре – на Южнобережном шоссе, улицах Московской и Сеченова и на улице Родниковой в Кореизе – будут снесены в принудительном порядке, а рассмотрение объекта в районе сквера им. Калинина отложено на более поздний срок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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