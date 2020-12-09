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Коронавирус в Крыму

Власти рассказали подробности о вакцинации против COVID-19 в Крыму

06:44 среда, 9 декабря 2020
Власти рассказали подробности о вакцинации против COVID-19 в Крыму

фото © rg.ru

Крым готов для принятия партии вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак, которая требует особых условий хранения.

Об этом рассказала председатель комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

Ранее министр здравоохранения РК Александр Остапенко сообщил, что на полуостров доставлены 500 доз вакцины от COVID-19.

Рубель уточнила, что в первую очередь прививать будут работников «красных зон» – в 7-ой городской больнице, во втором родильном доме, а также в Симферопольской железнодорожной клинической больнице.

«Вакцина должна храниться в низкотемпературных холодильниках, температура должна быть не выше -18. Сегодня Крым готов для принятия этой партии, поэтому нужно понимать, что работа началась еще в августе месяце, в сентябре было подписано соглашение на получение этих доз, соответственно у Крыма было время подготовиться», - сообщила Рубель.

По ее словам, это не первые дозы, которые применяются в Крыму.

«В регионе проходил третий этап испытания вакцины в регионах. Поэтому 40 доз вакцин получили сотрудники крымской скорой и работники «красной зоны». Испытания прошли успешно, и поэтому сейчас мы уже начинаем следующий этап вакцинации», - отметила депутат.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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