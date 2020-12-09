Власть
Власти Алушты прояснили ситуацию с отсыпкой земли на пляжи
Несколько «КамАЗов» грунта были отсыпаны на пляжи Малого Маяка по вине арендаторов.
Об этом рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.
Ранее депутат ГД Наталья Поклонская сообщила, что в алуштинском регионе неизвестные сваливают грунт прямо на пляжи.
«У нас все пляжи сданы по конкурсу пользователям. Те пляжи, о которых идет речь, арендованы пансионатом «Береговой». В своих путевках они указывают, что предоставляют услуги по пляжному отдыху. На протяжении нескольких лет пляжи не подсыпались щебнем. И они решили в этом году до курортного сезона сделать подсыпку. Обратились к нам с просьбой выйти на руководство карьера и помочь им в закупке щебня по себестоимости, с учетом, что там смогут отдыхать все желающие», - рассказала Галина Огнева.
Глава администрации помогла со щебнем, но владельцы пансионата решили сделать первый слой отсыпки из камней и земли.
«Они начали это делать без нашего ведома. В субботу они начали отсыпку и в тот же день после обеда мы выписали предписание остановить работы. Но они успели завести несколько машин грунта», - сообщила глава Алушты.
По ее словам, уже ведется необходимая проверка.
«Мы там были вместе с прокуратурой. Подана заявка в институт, и мы ждем результатов исследований и заключение, насколько серьезный ущерб нанесен. Работы приостановлены, а директор пансионата получил предписание и ему будет выписан штраф. Кроме того, будет оштрафован владелец земельного участка, который продал землю для отсыпки», - подытожила Галина Огнева.
Непогода уже вымыла всю землю, остались только камни. У берега вода окрасилась в темный цвет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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