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Водный кризис

В Севастополе хотят снизить потери воды в сетях до 5000 кубов в сутки

Севастополь на протяжении трех лет получит 3,6 млрд рублей на работы по снижению потерь воды в инженерных сетях.

Как написал губернатор города Михаил Развожаев на своей странице в сети «ВКонтакте», производственная программа региона по снижению водопотерь сегодня согласована с министерством ЖКХ России.

«Мероприятие вошло в план по водообеспечению Крыма и Севастополя, принятый правительством РФ. Севастополю на три года выделят 3,6 млрд на глобальное обновление инфраструктуры. Мы должны выйти на снижение потерь воды до 5 тысяч метров кубических в сутки, – цитирует Развожаева «Новый Севастополь». – Завершили с (заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Егоровым) Максимом Борисовичем согласование программы, проработанной специалистами. Работа начнется уже с января».

Он отметил, что планового показателя потерь невозможно достичь без точной и актуальной информации о состоянии сетей. «Будем постепенно проводить технический аудит коммунальных сетей, их инвентаризацию», – добавил губернатор.

Глава Севастополя подчеркнул необходимость применения принципа комплексности и максимального сохранения благоустройства – для этого нужно синхронизировать работы на сетях и планы по проведению благоустройства. В настоящее время для сокращения потерь в сетях водоснабжения в Севастополе уже ведутся работы по ремонту водопроводов в Инкермане и на проспекте Октябрьской Революции.

Ранее спикер Госсовета Крыма объявил войну за водную автономию республики. Речь идет о снижении потерь воды в сетях, изношенность которых достигает 90%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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